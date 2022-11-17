Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, HAVELSAN iş birliğinde "Söz Yetenekte Programı"nın yedincisi, Anadolu Ajansının ev sahipliğinde AAtölye'de düzenlendi.

Sunucu Burcu Çetinkaya'nın moderatörlüğünde, katılımcı kurumların sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan programda HAVELSAN'ın tanıtım filmi gösterildi.

HAVELSAN tarafından üretilen insansız kara aracı "Barkan" ve insansız hava aracı "Baha", stüdyoda sergilendi.

- "Dijital Birlik Projeleri"ndeki gelişmeler paylaşıldı

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın "Dijital Birlik Projeleri"ndeki gelişmeleri anlattığı programda "Kahoot" uygulaması üzerinden bilgi yarışması da düzenlendi.

Yarışma sonucunda ilk 10'a girenler, HAVELSAN yerleşkesinde, yetkisi bulunmayan kişilerin giremediği hangarı ziyaret etme ve özel uçuş simülasyonu deneyimleme fırsatı yakalayacak.

İlk 3'e girenlere ise üzerinde isimlerinin yazılı olduğu insansız kara aracı Barkan'ın maketi hediye edilecek.

- "Gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracak iletişim araçları geliştiriyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, programın sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkaracak ve beceri kazanmalarına aracılık edecek iletişim araçları geliştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Gençlerin Türkiye'deki yenilikler, yeni istihdam alanları ve özellikle dünyada rekabet eden sektörlerle ilgili bilgilendirilmeleri için "YTNK TV" dijital platformunu kurduklarını bildiren Atay, platformun büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Atay, "Söz Yetenekte Programı" kapsamında İGA Havalimanı İşletmesi, TCG Anadolu gemisi ve TUSAŞ'ta program yaptıklarını, dünya ölçeğinde başarıların elde edildiği projelerin gençlerin gündemine getirildiğini ve bilgi yarışmalarının düzenlendiğini kaydetti.

Gençlerin yarışma sonuçlarına göre teknik gezi ve staj yapma imkanlarına sahip olduğunu vurgulayan Atay, Türkiye'de son 20 yılda okul öncesinden yükseköğretime kadar en yüksek seviyeye ulaştığına işaret etti.

- Ulusal Staj Programı 2023 yılı başvuruları başladı

Atay, istihdamı ve insan kaynağını dünya ölçeğinde rekabet edilebilir düzeye taşımaya çalıştıklarını belirterek, bunlardan birinin de Ulusal Staj Programı olduğuna dikkati çekti.

USP 2023'e başvuruların bir ay önce başladığını hatırlatan Atay, şu bilgileri verdi:

"Şu anda 127 bin gencimiz bütün işlemlerini tamamladı, sistemde 235 bin genç şu anda işlemlerini tamamlıyor. 18 Ocak geldiği zaman tahmin ediyorum 400 bini bulacağız. Bu da zaten bizim bir yılda üniversiteye aldığımız ortalama 500 bin civarında gencin tamamına ulaşabildiğimiz anlamına geliyor. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi 150 binini kamuda, 150 binini de özel sektörde olmak üzere 300 bin gence staj imkanı sağladığımız zaman ülke olarak ne kadar büyük ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğumuzu, gençlere ne kadar fırsatlar sağlayabildiğimizi herkes görmüş olacak."

Programın sonunda Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Atay'a Büyük Önder Atatürk'ün Anadolu Ajansının kuruluşunu duyuran genelgesine ait fotoğrafı, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'a ise AA'nın "Mehmetçik Zaferin Askerleri" kitabını hediye etti.