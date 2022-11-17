Vali Yerlikaya'dan Beyoğlu'ndaki terör saldırısında yaralananlara ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 18:39, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 18:41
Vali Yerlikaya, paylaşımında, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu. 11 hastamızın serviste, 2 hastamızın da yoğun bakımda tedavileri sürüyor. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız