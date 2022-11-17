Genç kızlara saldırıp, taciz eden zanlı tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında İskenderun ilçesinin en işlek ve hareketli noktalarından Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi.

İş yerinden molaya çıkan E.Ö. ile A.Ö., markete giderken kaldırımda duran bir kişinin sözlü tacizine ardından da fiziki saldırısına uğradı.

Çevredekilerin müdahalesiyle saldırgan uzaklaştırıldı.Olayın ardından E.Ö. ile A.Ö., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayı anlatan A.Ö., "Sözlü tacizde bulundu ve küfretti. Ardından da yine konuşmaya devam etti. Biz de 'kime söylüyorsunuz' dediğimizde ise bize saldırdı" dedi.

Çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde saldırıdan kurtulduklarını söyleyen A.Ö, "Canımızı zor kurtardık. Şikayetçi olduk, darp raporumuzu aldık. Can güvenliğimiz yok. Bu işin üstü kapatılmasın, bu insan ceza alsın istiyoruz" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.