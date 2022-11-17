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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili, "Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2022 21:58, Son Güncelleme : 17 Kasım 2022 23:24
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan asgari ücret açıklaması

Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG de dijital dönüşümün önemine değindi.

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu:

"Uygulamalarımıza örnek vermek gerekirse mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş, teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor."

Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar 1200'ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını bildirdi.

- "Dengeli bir asgari ücret konusunda gayret göstereceğiz"

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Akkol, şunları söyledi:

"Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

- İSG uygulamalarında örnek 39 işletme ödüllendirildi

MESS tarafından yedincisi bu yıl düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri kapsamında 7 kategoride 39 ödül verildi.

Dijital İSG kategorisinde Arçelik, Bütünsel Sağlık ile Hayata Değer Katanlar kategorisinde Beltan Titreşim Elemanları AŞ, Eğitim ve İletişimde Yenilikçiler kategorisinde Copa Isı Sistemleri AŞ, Tesis Trafik ve Sürüş Güvenliğine Odaklananlar kategorisinde BSH Ev Aletleri AŞ, "Davranış Odaklılar kategorisinde Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ birinci oldu.

Törende, "İSG Özel Ödülü" ve "İSG Elçileri" kategorilerinde ise 24 ayrı işletmeye ödül verildi.

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