Dünyanın merakla beklediği gelişmeyi Erdoğan açıkladı: Koridor 4 ay daha açık

Gıda krizine karşı kurulan tahıl koridoru Türkiye'nin girişimleriyle 4 ay daha açık kalacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın merakla beklediği gelişmeyi, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır" diyerek duyurdu. Koridorun temellerinin atıldığı Kalender Kasrı, koridorun uzamasının da önünü açtı. Temmuzda kurulan ağustos başında ilk gemilerin yola çıktığı koridorda Rusya'nın verilen sözlerin tutulmaması ve tahıl gemilerinden saldırı yapıldığı iddiaları koridoru riske soksa da Türkiye'nin girişimleriyle aşılmıştı. Müzakerelerde taraflar arasında sevkiyatların sıkıntısız bir şekilde sağlanması ve Rusya'ya verilen taahhütlerin uygulanmasında pürüzler aşılınca koridorun süresi uzatılmış oldu.

TAHIL KORİDOR KALENDER'DE UZADI

Yeni Şafak'a bilgi veren kaynaklar, 19 Kasım yaklaştıkça sıklaşan temaslar çerçevesinde Kalender Kasrı'nda hafta içinde yapılan son görüşmelerde ilk anlaşmada mutabık kalınan konuların uygulanıp uygulanmadığını masaya yatırdı. Koridorun devamında daha verimli işlemesi için alınabilecek önlemlerin üzerinden geçildi. Bu çerçevede koridorda geçmişte yaşanan sıkıntıların tekrar etmemesi için önlemlerin alınması bekleniyor. Koridor, Rusya'ya verilen sözlerin tutulmaması ve tahıl gemilerinden saldırı yapıldığı iddiası ile ekim ayında bu ülkenin çekildiğini açıklaması ile kısa bir süreliğine aksamıştı.

ERDOĞAN DUYURDU

Koridorun uzadığını Twitter'dan paylaşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen dörtlü görüşmeler neticesinde Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında alınan karar doğrultusunda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması 19 Kasım 2022 tarihinden itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. Geride bıraktığımız 4 aylık dönemde 500'e yakın gemi ile 11 milyon tondan fazla tahıl ve gıda maddesinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ile bu anlaşmanın dünyanın gıda temini ve güvenliği için ne denli önemli ve faydalı olduğu açıkça görülmüştür. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

AKTÖRLERİ MEMNUN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, süre uzatımını memnuniyetle karşıladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de Karadeniz'de tahıl anlaşmasının 120 gün daha uzatılmasına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Guterres'e teşekkür etti.

Canberk Doğan