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Pelosi'nin saltanatı bitiyor: Tokmak artık Cumhuriyetçilerde

ABD'de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye ile çoğunluğu elde etti. Karabağ'dan Çin-Tayvan krizine birçok konuda provokatif çıkışlarıyla bilinen Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi sonuç üzerine tekrar aday olmayacağını açıkladı. Öte yandan, çok parçalı yapı ABD siyasetini ve Biden'ın gündemini kilitleyebilir.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 07:59, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 07:46
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Pelosi'nin saltanatı bitiyor: Tokmak artık Cumhuriyetçilerde

ABD'de 8 Kasım'da yapılan kongre ara seçimleri ülkenin aşırı kutuplaşmış siyasi yapısını bir kez daha su yüzüne çıkardı. Cumhuriyetçi Parti seçimlerde beklediği "kırmızı dalgayı" yaşamasa da, Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde etti. Kongre'nin üst kanadı Senato ise Demokratların elinde kaldı. Bazı eyaletlerde oy sayımları devam ederken, Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkarak çoğunluğu elde etti. Bu sonuç üzerine Temsilciler Meclisi başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını açıkladı. ABD'de yapılan seçim analizlerine göre Demokrat Parti'yi kırmızı dalgadan koruyan oyların çoğunluğu genç seçmenden geldi. Seçim sonuçları, ABD siyasetini çok parçalı bir yapıya taşırken, sistemi çalışamaz hale getirme riskini de taşıyor.

SANDALYE SAYISINI YÜKSELTEBİLİR

ABD'de oy sayımı, özellikle ABD'nin en kalabalık eyaleti California ve Colorado'da devam ediyor. Cumhuriyetçiler California'da bir bölgede daha kazanarak Temsilciler Meclisindeki sandalye sayısını 218'e çıkardı ve böylece Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti. Diğer taraftan Demokratlar ise şu ana kadar 210 sandalye elde etti ancak California ve Colorado'da daha sonuçları kesinleşmemiş 7 bölge bulunuyor. Bunlardan üçünde Cumhuriyetçiler, dördünde Demokratlar önde yer alıyor.

MECLİS BAŞKANLIĞI EL DEĞİŞTİRECEK

  • Temsilciler Meclisinde 218 sandalye elde eden parti çoğunluğu elde etmiş oluyor ve Meclis Başkanlığı dahil tüm komisyon başkanlıklarını alıyor. Cumhuriyetçilerin zaferini Twitter hesabından duyuran ve Temsilciler Meclisi Başkanı olması beklenen Kevin McCarthy, "Cumhuriyetçiler (Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy) Pelosi'den Temsilciler Meclisi'ni aldı. Amerikan halkı yeni bir yöne gitmek üzere hazır ve Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri bunu yapmak için hazır." açıklamasını yaptı.

GÜÇ DAĞILDI

Temsilciler Meclisinde çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerken, ABD Kongresinin diğer kanadı Senatodaki çoğunluk Demokratlarda kaldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Nevada'da Demokrat Senatör adayı Catherine Cortez Nasto'nun, Cumhuriyetçi rakibi Adam Laxalt'ı mağlup etmesiyle Demokratlar Kongrenin Senato kanadında çoğunluğu garantilemişti. Cortez Nasto'nun zaferi ile Demokratlar 100 sandalyeli senatonun 50'sini alırken Cumhuriyetçiler ise 49 sandalyede kalmıştı. 6 Aralık'ta Georgia eyaletinde yapılması planlanan ikinci tur seçimde sonuç ne olursa olsun Demokratlar, 100 üyeli Senato'da 50 sandalyeye sahip olduğu için çoğunluğu ellerinde bulunduracak. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde, Cumhuriyetçiler Georgia'yı ikinci turda kazansa ve koltuk dağılımı 50-50 bile olsa Demokratların Senatoda çoğunluğu sağlaması mümkün olacak.

'TOPAL ÖRDEK' POZİSYONUNA DÜŞTÜLER

ABD'de kanun yapmak için ABD başkanının onayı ve Meclis onayı gerekiyor. 8 Kasım sonrası oluşan yeni dengeye göre uzlaşı olmadan ne başkanın ne de meclisin istediği yasanın çıkması mümkün. Hem meclis, hem de Başkan topal ördek pozisyonuna düşüyor. İki tarafın da birbirini işlevsiz kılması mümkün. Bu durum, Amerikan siyasetinde ciddi bir mutabakat sağlanmadığı takdirde 2024 yılındaki Başkanlık seçimlerine kadar siyasi krizin derinleşmesi ve kararların geçmeyeceği anlamına geliyor.

GENÇ SEÇMENLER DEMOKRATLAR'I KURTARDI

8 Kasım'daki seçim sonuçlarını irdeleyen Edison Research Group isimli araştırma ve analiz kuruluşu; çıkış anketlerini baz aldığı verileri netleştirdi. Buna göre, 18-29 yaş aralığındaki genç seçmenlerin yüzde 63'ü Demokrat Parti'ye, yüzde 35'i ise Cumhuriyetçi Parti'ye oy verdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın tartışmalı sağlığı ve çok konuşulan gafları; ara seçimler öncesinde bir "Cumhuriyetçi dalga geliyor" öngörüsüne neden olmuştu. Ancak genç seçmenlerdeki demokrat eğilimin; Cumhuriyetçi tsunamiyi önlediği, belirtiliyor.

Yine kopya çekerken yakalandı

Endonezya'nın Bali şehrinde bir araya gelen G-20 liderleri, ikili ve toplu görüşmelerine devam etti. Liderler yapacakları konuşmaların başlıklarını son kez kontrol ettikleri sırada ABD Başkanı Joe Biden'ın elindeki notlar muhabirlerin gözünden kaçmadı. Son zamanlarda unutkan davranışları ile gündemde olan Biden'ın notlarında yer alan talimatlar, 79 yaşındaki liderin içinde bulunduğu durumu ortaya koydu. Biden'ın kağıdında, 'Sen merkezde oturacaksın' ve 'Açılış konuşmalarını sen yapacaksın' yazan bir talimat listesi görüntülendi. Biden'a notlarında, oturmadan önce diğer liderlerle ne zaman fotoğraf çekeceği de söylendi. ABD'li lider, haziran ayında iş insanları ile yaptığı toplantıda da birçok kez kopya kağıdı kullanırken yakalandı. Notların üstünde ve altında kalın harflerle yazılmış açık talimatlar, Biden'a açılış konuşmasına sayfayı çevirmesini dahi söylüyor. Diğer ayrıntılı notlar, Biden'a hangi projeleri açıklayacağını ve sunucuyla birlikte etkinliği kapatmaktan sorumlu olduğunu söylüyor. Notlarda kalın ve büyük harfler ile "SEN" vurgusu yapılması dikkat çekti. Bu notlarının açığa çıkması, sağlığıyla ilgili sorulara cevap olarak yorumlandı.

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