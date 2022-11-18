Aydın'da cipin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde devrilen cipteki iki kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 07:55, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 07:55
Alınan bilgiye göre, Mahmut Yatar'ın (54) kullandığı 09 ABG 850 plakalı cip, Didim-Güllübahçe yolu Akköy Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yatar ile araçtaki Tahir Yıldırım'ın (44) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız