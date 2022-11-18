Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Ula ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 08:52, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 09:11
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Ula ilçesinde, saat 07.26'da Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız