Dolar 18,62 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,62 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 18:14, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6180
|18,6190
|18,6200
|18,6210
|Avro
|19,2410
|19,2420
|19,2340
|19,2350
|Sterlin
|21,9040
|22,0150
|22,0560
|22,1670
|İsviçre Frangı
|19,4810
|19,5780
|19,4570
|19,5540
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5880
|18,6680
|18,5900
|18,6700
|Avro
|19,2010
|19,2810
|19,1940
|19,2740
|Sterlin
|21,8440
|22,0540
|21,9960
|22,2060