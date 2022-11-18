Manisa'da lise öğrencileri yaralı kedi yavrusu için seferber oldu

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokakta buldukları yaralı kedi yavrusunu para toplayarak ameliyat ettiren lise öğrencileri, bacağı kesilen hayvana protez takılması için hayırseverlerden destek bekliyor.

İlçedeki bir özel lisede öğrenim gören 17 yaşındaki Tuğba Gergin, sokakta bulduğu yaralı kediyi evine götürdü. "Mırmır" adını verdiği yavruyu besleyip bakımını yapan Gergin, hayvanın ayağındaki yara kötüleşince ilçedeki bir veterinere başvurdu.

Veteriner hekim Emincan Ensivri, kedinin sol ön bacağının kırığa bağlı olarak kangren olduğunu, kesilmesi gerektiğini tespit etti.

Öğrenciler, ameliyat için gerekli 8 bin liranın toplanması için okulda bağış kampanyası düzenledi. Ailelerin de destek verdiği kampanyada, gerekli paranın bir bölümünü de veteriner Ensivri karşıladı.

Operasyonla ayağı kesilen Mırmır'ı, öğrencilerden Mehmet Can Yakar sahiplendi.

Kedinin hayatına sağlıklı şekilde devam edebilmesi için protez bacağa ihtiyaç duyduğunu gören öğrenciler, ilk etapta yaklaşık 15 bin lira olan bu operasyon için de yardım toplamak üzere çalışma başlattı.

Tuğba Gergin, AA muhabirine, Mırmır'ı sokakta zayıf bir halde bulduğunu anlattı.

Kedinin ayağını yere güçlükle bastığını belirten Gergin, "Durumu çok kötüydü, onu o halde sokakta bırakamazdım. Ailem de durumuna çok üzüldü, bu yüzden evde bakma kararı aldık. Durumu kötüleşti, canı acıyor gibiydi, o şekilde bırakamazdık. Sonra veterinere götürdük. Ameliyatın bütçesi benim karşılayabileceğim bir miktar değildi. Bu nedenle arkadaşlarıma, çevremdeki herkese durumu yaydım. Herkes destek oldu ve para toplandı. Şimdi Mırmır, bizimle ve mutlu." diye konuştu.

Mırmır'ın bakımını üstlenen Yakar da ilk gördüklerinde ayağı kötü durumda olan kedi için tüm öğrencilerin ellerinden gelen desteği verdiğini söyledi.

Ameliyat için gerekli paranın toplanmasına destek verenlere teşekkür eden Yakar, "Bundan sonraki süreçte protez bacak tedavisi gerekiyor, bunun için de hayvanseverlerin desteğini bekliyoruz." dedi.