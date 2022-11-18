Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Benzine indirim bekleniyor
Benzine indirim bekleniyor
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Gram altın yükseliş trendinde: Kapalıçarşı'da kar satışları arttı
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Sokak köpeği tartışması... Erdoğan: Gerekli talimatları verdim
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Akşener'den Erdoğan'ın 'İYİ Parti konumunu gözden geçirsin' sözlerine yanıt
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Eğitim-Bir-Sen, Kariyer Basamakları Sınav içeriğini kullanıma açtı
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesi hakkında karar verildi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
Bem-Bir-Sen öncülüğünde Şehir ve Medeniyet Kongresi düzenleniyor
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan'dan İYİ Parti'ye: Konumunu yeniden gözden geçirsin
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 120 gün süreyle uzatıldığını açıkladı
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
AK Parti'li Yazıcı'dan anayasa değişikliği açıklaması
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
MHP'den Türk Tabipleri Birliği için kanun teklifi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
9 eski öğretmenin FETÖ üyeliğinden 15'er yıla kadar hapsi istendi
Ana sayfaHaberler Eğitim

YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar: Araştırma üniversitelerinden öncelikli beklentimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek katma değerli akademik üretime öncülük etmeleri ve Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeleridir

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 14:30, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 14:32
Yazdır
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, araştırma üniversitelerinden hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek katma değerli akademik üretime öncülük etmelerini ve Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı kapasitesini güçlendirmelerini öncelikli olarak beklediklerini bildirdi.

YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı, YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar başkanlığında, Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya, araştırma üniversitesi olarak belirlenen 20'si devlet, 3'ü vakıf olmak üzere 23 üniversite rektörü katıldı.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, toplantıda "Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP)" isimli sunum yaptı ve araştırma üniversitelerinin "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve iş birliği" alanlarında 32 gösterge ile belirlenen 2022 yılı performans sıralamasını açıkladı.

Buna göre, 23 araştırma üniversitesi arasında ODTÜ birinci, Koç Üniversitesi ikinci ve Sabancı Üniversitesi üçüncü sırada yer aldı.

- "Destekler, performans grubuna göre farklılaşıyor"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, toplantının açılışındaki konuşmasında, araştırma üniversitelerinin ülkelerin ulusal çıkarlarına hizmet eden, bölgesel ve ulusal kalkınmada kritik rol oynayan önemli kurumlar olduğunu vurguladı.

ABD'de 6 bin yükseköğretim kurumu arasında 150 civarında araştırma üniversitesinin bulunduğunu, 3 bin dolayında yükseköğretim kurumuna sahip Çin Halk Cumhuriyeti'nin ise uluslararası rekabeti güçlendirmek için 147 üniversiteye ilave destekler sağladığını anlatan Özvar, YÖK olarak Türkiye'de yükseköğretim alanında son 20 yılda yaşanan genişlemeyi, üniversitelerin misyon odaklı farklılaşmalarıyla sürdürmelerini istediklerini ifade etti.

Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı'nda, 2021 aralık ayında önemli değişiklikler yaptıklarını hatırlatan Özvar, programın hedeflerini netleştirdiklerini ve içeriğini güçlendirdiklerini söyledi.

Programa dahil edilen 3 vakıf üniversitesi ile 2022 yılı itibarıyla 20'si devlet ve 3'ü vakıf olmak üzere toplamda 23 araştırma üniversitesi sayısına ulaştıklarını dile getiren Özvar, "Araştırma üniversiteleri performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans grubuna ayrılmıştır. Araştırma üniversitelerine sağlanması planlanan tüm destekler, yer aldıkları performans grubuna göre farklılaşmaktadır." bilgisini verdi.

- "Araştırma üniversitelerine en büyük fonu başlattık"

Erol Özvar, YÖK olarak bugüne kadar araştırma odaklı üniversitelere sağlanan en büyük fonu, bu yılın mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlattıklarını bildirdi.

YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı arasında Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) kapsamında desteklenecek projeler için protokol yapıldığını belirten Özvar, ADEP sayesinde araştırma üniversitelerinin sağlık, sosyal bilimler ve fen/mühendislik gibi eşleşme alanlarındaki projelerini desteklemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından kaynak aktarımı sağlandığını ifade etti.

- "Uluslararası alanı takip eden rota çizmeleri önemli"

Özvar, üniversitelerden her yıl talep edilen raporlar ile üniversitelerin performanslarının 32 gösterge kapsamında değerlendirildiğini ve bunlara göre bir sıralama yapıldığını belirterek, bu yılın haziran ayında 20 araştırma üniversitesine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 100 milyon liralık bütçenin dağılımının "Araştırma Üniversiteleri Yıllık Performans Sıralaması" üzerinden yapıldığını kaydetti.

"2023 yılına ilişkin bütçe aktarımı da 2022 performans sıralaması çerçevesinde yapılacak." diyen Özvar, araştırma üniversitelerinden beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"Araştırma üniversitelerinden öncelikli beklentimiz hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek katma değerli akademik üretime öncülük etmeleri ve Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı kapasitesini güçlendirmeleridir. Bu minvalde toplumun ve sektörlerin ihtiyaçlarının farkında olarak ulusal ihtiyaçları da gözeterek uluslararası alanı takip eden bir rota çizmeleri oldukça önemlidir. Özellikle 2006 sonrası yükseköğretim sistemimizde yaşanan genişlemeyle birlikte, tüm yükseköğretim kurumlarımızın yaşadığı fiili farklılaşmayı daha sistematik hale getirmeleri ve kaynakların verimli kullanılması adına misyon farklılaşmasını özümsemelerini ve bu doğrultuda faaliyet göstermelerini özellikle önemsiyoruz. "

Genel çerçeveden bakıldığında üniversiteler arası katı bir gruplama taraftarı olmadıklarının altını çizen Özvar, "Esas gayemiz, sınırlı ulusal kaynaklarımızı daha verimli kullanarak gerek ulusal gerekse de uluslararası rekabeti artırmaktır." dedi.

Dolayısıyla başta araştırma üniversiteleri ve bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması programları olmak üzere misyon farklılaşması adına hem bugün hem de gelecekte izleyecekleri tüm politikaların, amaçlarına hizmet ettiği ölçüde destek bulacağına vurgu yapan Özvar, "Bu nedenle üniversitelerimiz, daima dinamik ve hedeflerini gerçekleştirdikleri doğrultuda YÖK olarak bizlerin desteğini görecektir. Rekabet hiçbir zaman statik bir yapı muhteva etmez." diye konuştu.

Özvar, üniversitelerin en temel misyonu olan eğitim, öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası arenada rekabet edebilir düzeye gelmelerini istediklerini söyledi.

- "Fırsat eşitliğini ve akademik kaliteyi artırmayı hedeflemekteyiz"

Erol Özvar, araştırma üniversitelerinin 2021-2022 akademik yılı itibarıyla doktoralı insan kaynağı yetiştirme yükünün yaklaşık yarısını üstlendiklerini, bunun önemli bir oran olduğunu ancak toplam 185 yükseköğretim kurumu arasında tatlı bir rekabetin bulunduğunu ve sistem içerisindeki payların arttığını ifade etti.

Bu doğrultuda 2006 ve sonrasında kurulan yükseköğretim kurumları arasında da belirli programlarda güçlü bir akademik kadroya sahip ve uluslararası düzeyde iyi bir performans gösteren birimlerin sayısının her geçen gün arttığını vurgulayan Özvar, araştırma üniversitelerine, "Yükseköğretim Kurulu olarak sizlerin çalışmalarında yardımcı olmak ve koordinasyonu sağlamak ve yapılan çalışmaları takip etmekle yükümlüyüz. Ancak sizlere düşen rol, araştırma üniversitesini bir unvan veya daimi bir etiket olarak görmenin ötesine geçmenizdir. Nitekim bu desteğin sürdürülmesi, sizlerin araştırma kapasiteleri ve performansları ile doğrudan ilişkilidir." diye seslendi.

Araştırma üniversitelerinin toplam uluslararası öğrenci sayısının, Türkiye'deki toplam uluslararası öğrenci sayısının yüzde 19'unu oluşturduğunu bildiren Özvar, bu oranın artırılmasını istedi.

Özvar, "Elimizdeki sınırlı kaynakları rasyonel bir şekilde değerlendirerek ülkemizin dört bir yanındaki üniversiteleri geliştirmeyi, fırsat eşitliğini ve akademik kaliteyi artırmayı hedeflemekteyiz. Yurt sathındaki yükseköğretim kurumlarımız tarafından sunulan örgün ve yaygın eğitim programlarını, değişen koşulları gözeterek çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

- YÖK'ün yeni projeleri

Doktorasını tamamlamış genç araştırmacılara yurt dışında doktora sonrası bir süre çalışma olanağı sağladıklarını, ayrıca yurt dışı akademik izin sisteminin bulunduğunu dile getiren Özvar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023'ten itibaren bilim diplomasisi kapsamında gelişmiş ülkelerde yetişen ve Türkiye üzerine çalışan uluslararası genç akademisyenler, Türkiye'de bir proje ya da bilimsel çalışmayı yürütmesi için tarafımızdan desteklenecektir. 2023'te yani Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye yükseköğretim sistemindeki rekabeti artıracak ve farklı paydaşların taleplerine daha iyi cevaplar üretebilecek olan 100 Mükemmeliyet Projesi'ni hayata geçireceğiz.

Bu projelerle hem farklı paydaş beklentilerine hızlı ve etkin cevap vermeyi hem de Türkiye'nin uluslararası arenada rekabet gücünü artıracak çalışmaları yürüten birimleri desteklemeyi hedefliyoruz."

- YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ne katılacak öğretim üyelerine teşvik

Özvar, konuşmasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlatılacak YÖK Akademik Hareketlilik Projesi'ne ilişkin de detaylar verdi.

Gönüllülük esasına öncelik verilmek suretiyle gerçekleştirilecek olan öğretim üyesi görevlendirmelerinin an itibarıyla yapıldığını aktaran Özvar, bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanacağını bildirdi.

Özvar, sisteme katılacak öğretim üyelerine teşvik verileceğini de ifade ederek, projeye, araştırma üniversitelerindeki çalışan hocaların da destek vermesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi öğretmenlere lisansüstü eğitim desteği sağlayacak
İstanbul Üniversitesi öğretmenlere lisansüstü eğitim desteği sağlayacak
YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor
YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor
Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor
Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor
Türkiye'nin ikinci 'madencilik lisesi' Bartın'da açılacak
Türkiye'nin ikinci 'madencilik lisesi' Bartın'da açılacak
Şehir dışında üniversite öğrenimi gören Şanlıurfalı 500 kız öğrenciye burs verilecek
Şehir dışında üniversite öğrenimi gören Şanlıurfalı 500 kız öğrenciye burs verilecek
YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı yarın Elazığ'da yapılacak
YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı yarın Elazığ'da yapılacak

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları