İki aracın çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevi personelini taşıyan minibüsün pikapla çarpışması sonucu 8'i infaz koruma memuru 10 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 17:45, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 18:37
Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, Tarsus 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelini taşıyan 33 PNG 35 plakalı minibüs ile 38 HG 821 plakalı pikap, Alifakı Mahallesi bağlantı yolunda çarpıştı.
Kazada, minibüsteki 8 infaz koruma memuru ile pikaptaki 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri yapılan 10 yaralı, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız