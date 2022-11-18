'Girdap' operasyonu kapsamında Erzurum'da 3 tutuklama

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 3 gün önce tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Cüneyt A, Bayram A, Mehmet A, Yasin S, Mehmet Emin B, Mustafa A. ve Pınar K, güvenlik önlemleri altında Erzurum Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden Mehmet Emin B. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer zanlılardan Cüneyt A, Bayram A. ve Yasin S. sevk edildikleri adli makamca tutuklandı, Mehmet A, Mustafa A. ve Pınar K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Başka bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan şüpheli Sinan A'nın ifadesinin daha sonra alınacağı bildirildi.

KOM Şube Müdürlüğü tarafından haklarında yakalama kararı verilen 7 şüpheli 15 Kasım'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 161 bin 720 lira, 10 bin 50 dolar, 4 altın, 29 fişek, çok sayıda çek, senet, tapu ve suç unsuru içeren dokümanlar ele geçirilmişti.