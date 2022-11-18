Türkiye'nin ilk uçak gemisine helikopterler konuşlanmaya başladı
Türkiye'nin ilk uçak gemisi olan LHD Anadolu'ya ilişkin yeni gelişmeler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Yeni paylaşıma göre uçak gemisine ilk helikopterler iniş yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2022 21:58, Son Güncelleme : 18 Kasım 2022 22:03
2016 yılında inşasına başlanan ve 2022 yılının sonunda envantere alınması beklenen Türkiye'nin ilk uçak gemisi LHD Anadolu hakkında yeni gelişmeleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
HELİKOPTERLER GEMİYE KONUŞLANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güne asil milletimizi gururlandıracak fotoğraflarla başlamak istiyoruz. Fotoğraflarda gördüğünüz Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Super Cobra ve SH-70 Sea Hawk helikopterleri, Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz LHD-ANADOLU'ya ilk inişi gerçekleştirerek konuşlanmayı tamamladılar" ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız