'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da bunu ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir." dedi.

Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin eleştirilerine cevap verdi.

Uyuşturucu kullanım oranının Avrupa'da yüzde 29, Türkiye'de ise yüzde 3,1 olduğunu belirten Soylu, uyuşturucuyla her türlü mücadelenin yürütüldüğünü dile getirdi.

"Türkiye'ye gönderilecekken Kolombiya Limanı'nda ele geçirilen 4,9 ton kokain" konusundaki eleştirilere değinen Soylu, uyuşturucunun yakalandığı anda ilgili bütün birimler üzerinden Kolombiya ile hemen irtibata geçtiklerini anlattı.

Söz konusu olayın 2020'de gerçekleşmesine rağmen Kolombiya'dan 23 Haziran 2022'ye kadar cevap alınamadığına dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Kolombiya Kriminal İnceleme Raporu'na göre, ele geçirildiği iddia edilen 1733 çuval var. Bu 1733 çuvaldan 51 tonluk kauçuk granül emdirilmiş. Bu yükten yalnızca 10 çuval numune alınıyor. Mahkeme de en son teyit ettiği ve bize yazıyla bildirdiği için baştan itibaren bunu biliyoruz ve söyledik. 10 çuvaldan elde edilen 189 gramlık kokain üzerinden 'Bunların tamamı kokaindir.' diyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın hiçbir mahkemesi böyle bir sonuç vermez. Sonra da 'Ben bunları imha ettim.' diyor."

Bu olay üzerinden yabancı devletlerin tarafını tutarak Türkiye'yi suçlayanlara tepki gösteren Soylu, "Bu tamamen Türkiye üzerine kurgulanan, Kolombiya'nın Türkiye üzerine kurguladığı boş işin dışında başka hiçbir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bir ülkede uyuşturucu yakalanması ve ülkeye uyuşturucu girmemesi için ortaya koyulan mücadelenin "başarısızlık" olarak gösterilmeye çalışıldığını vurgulayan Soylu, Türkiye'nin mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

- "Şerefsiz" tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye cari açığını kapatmak için uyuşturucu ticareti yapıyor." iddiasını hatırlatan Soylu, "Bu salonda kimin aklına böyle bir şey gelir?" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, "Bizim aklımıza geliyor, kara parayı çatır çatır akladınız." karşılığını vermesi üzerine tartışma çıktı.

CHP milletvekillerine tepkisini sürdüren Soylu, şöyle konuştu:

"Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir, ispat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. Kılıçdaroğlu şerefsizdir, ispat etmeyen şerefsizdir. Hadi bakalım. Siz kimsiniz, biz namusumuzu burada mı bulduk? Her türlü herzeyi yersiniz, işi yaparsınız, ondan sonra döner, insanları suçlarsınız. Menderes'i aynen böyle astınız, aynı iftiralarla astınız. Erbakan'a, Tansu Çiller'e aynısını yaptınız. Der Spiegel ve CIA ile aynı ortaklığı yaptınız. Bugüne kadar hiç durmadınız. Kara para ve uyuşturucu iddiasını açıklamazsanız bin kere şerefsizsiniz, on bin kere şerefsizsiniz. Yok öyle bir şey. Bu memleket, sizin FETÖ'cülüğünüzle PKK'cılığınızla yarına gidecek bir memleket değil. Size, bu devlete iftira ettirmeyiz. Hadi ispat edin. Devleti, askeri, polisi, jandarmayı, sahil güvenliği, narkotiği herkesi ama herkesi uyuşturucu kaçakçılığıyla suçluyorsunuz. Yazıklar olsun. CHP'yi getirdiğiniz nokta bu. Millet sizden nefret ediyor."

Bu sırada araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Özkoç'u, komisyonun çalışma düzenini bozmaması konusunda uyardı. Yılmaz, karşılıklı laf atmaların sürmesi üzerine birleşime ara verdi.

Özkoç, birleşimin açılmasının ardından Soylu'nun, sözlerini geri almasını istedi.

- "Doğrudan bir hakaret söz konusu değil"

Tutanakları kontrol eden Yılmaz, bütçe görüşmelerinde her türlü konunun konuşulduğunu, zaman zaman hararetli tartışmaların yaşandığını ve bunların sonucunu beklemenin doğru olmadığını ifade etti.

İçtüzüğün, herkesin temiz dil kullanmasını, çalışma düzeninin bozulmamasını emrettiğini dile getiren Yılmaz, milletvekillerinden bu konuda hassasiyet istedi.

Yılmaz, komisyonda genel başkanları tartışmayı doğru bulmadığına dikkati çekerek, Soylu'nun sözlerinin şartlı bir cümle olduğunu, doğrudan bir hakaretin söz konusu olmadığını belirtti.

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Özkoç, "Hiçbir genel başkana şerefsiz denilmesini asla kabul etmem. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu sözü kullansak orada oturur musunuz? Bu söz söylendiyse geriye alınır." dedi.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Soylu'nun sözlerini geri almadan konuşmasını sürdüremeyeceğini ifade ederek, Komisyon Başkanı Yılmaz'a tepki gösterdi. Yılmaz, birleşime yeniden ara verdi.

CHP milletvekilleri, birleşimin açılmasının ardından bütçeleri okutarak oylamaya geçen Yılmaz'a tepki gösterdi ve kürsüye gelerek oylamaya engel olmaya çalıştı.

- "Sözümün arkasındayım"

CHP milletvekillerinin kendisine, Soylu'nun sözlerini geri almasını teklif ettiğini söyleyen Yılmaz, İçişleri Bakanı Soylu'ya söz verdi. Soylu, "Sözümün arkasındayım. Bu söz açık ve net." karşılığını verdi.

Yılmaz, tartışma sırasında birleşime 4 kez ara vermek zorunda kaldı.

Tartışmaların ardından İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 2023 bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)