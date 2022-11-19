Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün

Uzman öğretmen ve başöğretmen olmak isteyen öğretmenler için bugün sınav günü.

81 ilde eş zamanlı yapılan sınava, yarım milyondan fazla öğretmenin katılması bekleniyor.

Saat 10.00'da başlayacak yazılı sınav, 81 ilde toplam bin 489 okulda tek oturum halinde yapılacak.

Sınava girecek adayların en geç saat 09.30'da sınav merkezinde olması gerekiyor.

150 DAKİKA, 100 SORU

150 dakika sürecek sınavda, adaylara beşer seçenekli 100 soru sorulacak.

70 VE ÜZERİ PUAN ALANLAR BAŞARILI SAYILACAK

Sınavın değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyek. 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Lisansüstü eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmenlik, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik sınavından muaf tutuldu.

Bu kapsamda, lisansüstü eğitimini tamamlayan 94 bin 606 öğretmen uzman öğretmen, doktorasını tamamlayan 257 öğretmen ise başöğretmen olarak görevlerine devam edecek.

Özel okul öğretmenleri ile diğer kamu kurumunda çalışanlar da yazılı sınava girebiliyor.

SINAV SONUÇLARI 12 ARALIK'TA

Ancak özel okul öğretmenleri başarılı olmaları halinde ancak kamuya atanırlarsa öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen haklardan yararlanacak.

Sınav sonuçları 12 Aralık'ta ilan edilecek. İtiraz sürecinin ardından kesin sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilecek, başarılı olanların 4 Ocak'ta sertifikaları düzenlenecek.