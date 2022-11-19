MEB, öğretmenler için 'Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı' hazırladı

YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar tahliye edildi
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
AYM: Sosyal medya paylaşımı nedeniyle disiplin cezası verilmesi hak ihlali
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 17 şüpheliye tutuklama talebi
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Öğretmenin ev hayallerini yıktılar...Kendi evinde kiracı oldu
Ana sayfaHaberler Eğitim

MEB, öğretmenler için 'Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı' hazırladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Etkinlik kitabıyla amacımız, öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 10:56, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 10:57
Yazdır
MEB, öğretmenler için 'Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı' hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilk kez öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce bilime odaklı, kültürel değerlere duyarlı, evrensel ve milli manevi değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesi amacıyla ilk defa öğretmenlere yönelik "Değerler Eğitimi Etkinlik Kitabı" hazırlandı.

Kitapta, ideal yaşam biçimlerini ifade eden üst düzey kavramlar ve doğru kararlara ulaşmada bireylere yardımcı genel ilkeler yer alıyor.

Öğretim programındaki "adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik" gibi kök değerlere ilişkin temalar da kitapta işleniyor.

- "Okuldaki yaşam kalitesini yükseltecek"

Kitaba ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sadece akademik olarak güçlü değil, milletin öz değerlerine, tarihine, inancına ve kültürüne uygun eğitim sistemi inşa ederek evrensel ve milli değerlere sahip nesiller yetiştirmek için bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bakan Özer, bu kapsamda öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik etkinlik kitabını hazırladıklarını, devletiyle, milletiyle barışık, milletin değerlerini içselleştirmiş gençlik yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti. Özer, şöyle devam etti:

"Bu doğrultuda hazırlanan etkinlik kitabıyla amacımız, öğrencilerimize adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik gibi insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır. Bununla bir yandan gençlerimizin toplumsal hayata uyum sağlamasına destek olmak, bir yandan da ilim ve irfanın harmanlandığı bu topraklarda toplumumuzun kültürel değerlerine katkı sağlamaktır. Bununla ayrıca öğrencilerimiz, gençlerimiz, yorumlama, çıkarımda bulunma, öğrendiğini karşılaştığı probleme yansıtabilme, analiz edebilme, eleştirel düşünebilme, düşüncelerini sentezleyebilme gibi üst düzey zihinsel beceriler kazanabilecek."

Etkinlik kitabıyla uygulamaya yönelik bir kılavuz da yayımladıklarını dile getiren Özer, değer ve tutumların öğrencilere bilişsel düzeyi aşarak duygu ve davranış boyutlarında kazandırılmasının okuldaki yaşam kalitesini yükselteceğini, öğrencilerin kendilerini okulda daha mutlu ve güvende hissedeceğini belirtti.

Bakan Özer, "Böylece öğrencilerimiz bir taraftan iyi karaktere sahip vatandaşlar olarak yetişirken bir taraftan da gündelik yaşamda kullanacakları bilgi ve becerileri etkili bir şekilde öğrenecekler. Evrensel, toplumsal, ahlaki ve milli değerler ile sentezlenerek hazırlanan bu kitap, tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

- Kitapta 120 etkinlik yer alıyor

Kitapta öğretim programında yer alan kök değere yönelik 120 etkinlik yer alıyor.

Alan uzmanları tarafından hazırlanan etkinlikler, öğrencilerin ilgisini çekecek, sınıf ortamı içinde daha çok eğlenerek öğrenebilecekleri, anlama ve anlatma becerilerini daha üst düzeye çıkarabilecekleri özgün çalışmalar şeklinde sunuluyor.

Kitaptaki her etkinliğin sınıf içi uygulamasının yanı sıra okul içi, okul dışı ve aile ile irtibatlı görevlendirmeler içeren bölümleri de bulunuyor.

Materyallere "ogmmateryal.eba.gov.tr" sitesi üzerinden de erişilebiliyor.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
Üniversiteden öğretmenlere lisansüstü eğitim desteği
Üniversiteden öğretmenlere lisansüstü eğitim desteği
YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor
YÖK, Akademik Hareketlilik Projesi'ni başlatıyor
Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor
Ulusal Staj Programı'na 2023'te 400 bin başvuru bekleniyor

Bu Habere Tepkiniz

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Anayasa Mahkemesi uzman öğretmenlik kararında gecikmemeli!

Öğretmenlerin beklentisi Baş ya da Uzman öğretmen olmak yönünde değil, bu unvanlar olmadan da ek ödemeyi alabilmek yönündedir. Bunun yapılması da pekala mümkündür.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz.