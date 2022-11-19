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CHP 'Çocuk Politikaları Çalıştayı' düzenlendi

Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın:- "Sosyal hizmetleri güçlendirmek için çocuk odaklı destek paketi üzerinde çalışıyoruz. Belli bir sınırın altında olan hanelere destek vereceğiz. 'Aile Geçim Desteği' denilen bir katkı olacak. Doğrudan kadının hesabına yatacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 12:40, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 12:41
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CHP 'Çocuk Politikaları Çalıştayı' düzenlendi

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca "Çocuk Politikaları Çalıştayı" düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayda, çocuk haklarını vurgulamak, bütüncül, sürdürülebilir, kapsamlı çocuk politikalarını oluşturmak amacıyla çocuk adalet sistemi, çocuk yoksulluğu, yoksunluğu ve çocuk ile ilgili diğer sorun alanları tüm yönleriyle ele alındı.

İki bölümden oluşan çalıştayın basına açık birinci bölümünde, protokolün ve davetlilerin katılımıyla genel değerlendirmeler, "Türkiye'de Çocuk" konulu sunumlar yapıldı.

- "Bütün çocuklara yönelik bir politika içerisindeyiz"

Çalıştayın açılışında konuşan CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, en fazla düşünülmesi gereken şeyin çocuk odaklı politikalar olduğunu söyledi.

CHP olarak bütün çocuklara yönelik bir politika içerisinde olduklarını dile getiren Taşkın, "İktidara hakikaten hazırlanıyoruz. Reformlar iktidarın ilk yıllarında yapılır." dedi.

Yüksel Taşkın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocuk odaklı politikaları, gürül gürül istediğimiz şekilde hayata geçiremediklerini görüyoruz. Konunun uzmanı kimse biz onunla konuşuruz. Konuşan Türkiye'ye inanıyoruz. Mevcut bakanlıklar bu kadar başarısızken, bizim iktidara hazırlanmadan gelmemiz çok büyük problem."

- "Kreş desteği sağlayacağız"

Taşkın, "Sosyal hizmetleri güçlendirmek için çocuk odaklı destek paketi üzerinde çalışıyoruz. Biz, belli bir sınırın altında olan hanelere destek vereceğiz. 'Aile Geçim Desteği' denilen bir katkı olacak. Doğrudan kadının hesabına yatacak." diye konuştu.

Ailelere, kreş desteği sağlayacaklarını da vurgulayan Taşkın, ilk ve orta öğretimdeki çocuklara da kahvaltı ve öğle yemeği desteği vereceklerini belirtti.

CHP'li Taşkın, "Biz sosyal hizmetlere şöyle bakıyoruz. Mahalle odaklı bütünleşik sosyal hizmetler programı olacak. Aile içi şiddetten tutun, oyun ve medya bağımlılığına kadar bizim uzmanlarımız çalışacak." ifadesini kullandı.

- "Millet İttifakı'nın en önemli konularından bir tanesi çocukları korumak"

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da konuşmasında, Millet İttifakı'nın en önemli konularından bir tanesinin çocukları korumak olduğunu aktardı.

Millet İttifakı'nın çocuklara uygun politikalar üreteceğini belirten Akıllı, "CHP'nin bu çalıştayı yapmasındaki temel sebep, meseleyi partnerleriyle, sorunun taraflarıyla müzakere edip onlarla birlikte çözüm politikaları oluşturmak ve iktidara geldiğinde bu çözümleri yine onlarla birlikte uygulamak. Umuyorum ki Türkiye'nin yarınlarını yeniden inşa edeceğimiz politikaları burada hep birlikte oluşturabiliriz." görüşünü paylaştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümde ise sorun alanları uzmanlarla kapsamlı olarak değerlendirildi.

Çalıştaydan sonra hazırlanacak "Çocuk Politika Belgesi"nin kamuoyuyla paylaşılması amaçlanıyor.

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