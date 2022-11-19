Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin 2 zanlı daha yakalandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 13:02, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 13:14
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız