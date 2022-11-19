Tekirdağ'da köpeğin saldırmak istediği çocuğu yoldan geçen sürücü kurtardı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir sürücü, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından havlayarak giden köpeği korna çalarak uzaklaştırdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 13:35, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 13:49
Esentepe Mahallesi Deva Sokak'ta otomobiliyle ilerleyen Kemalettin Şahin, kaldırımda yürüyen çocuğun arkasından bir köpeğin havlayarak gittiğini gördü.
Korkan çocuğu fark eden Şahin, korna çalıp otomobilini kaldırıma doğru yanaştırarak, hayvanın uzaklaşmasını sağladı.
Köpek saldırısından kurtulan çocuk hızla bölgeden uzaklaştı.
Olay, Şahin'in araç kamerasınca görüntülendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız