Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 14:40, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 14:41
Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ç'yi (27) yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri, hükümlü Ü.Ç'nin Yıldırım ilçesinde bir berbere tıraş olmaya gideceğini belirledi. Ü.Ç'yi yakalamak için harekete geçen ekipler, iş yerine giderek berber kılığına girip, beklemeye başladı.
Bu sırada tıraş olmaya gelen Ü.Ç, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Ü.Ç, cezaevine gönderildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız