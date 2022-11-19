Terör örgütünün iddialarını dillendiren avukata dava

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Son yapılan ankette Millet İttifakı 6,2 puan önde
Son yapılan ankette Millet İttifakı 6,2 puan önde
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
YÖK'ten akademiye yeni teşvik sistemi geliyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı bugün
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu vefat etti
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
'Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticaretini yapan da şerefsizdir'
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Denizli'de infaz koruma memuru evinde ölü bulundu
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Öğrencilerin zehirlenme vakasında 'makarna' kusurlu çıktı
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını 24 Kasım'da açıklayacak
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
'Belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım'
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
Muğla 4,1'le ikinci kez sallandı
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
'4 çocuk annesi kadın, 15 yaşındaki çocuğa kaçtı' olayına inceleme
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
MB anketinde yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Arsa başvuruları 1 milyonu, iş yeri başvuruları 70 bini geçti
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Benzine 75 kuruş indirim geldi
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Akademik çalışmaları için yurt dışına gideceklere THY'den indirimli bilet
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Ankara Valiliği uyardı: Akşam saatlerine dikkat
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Trafik sigortasında 'uygun fiyat' tuzağı
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
Kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
YÖK, araştırma üniversitelerinin performansını masaya yatırdı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Aralık'ta doğalgaza zam olacak mı? Bakan Dönmez açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
Bilim Kurulu Üyesi: Mevsimsel griple Kovid-19 vakaları da artabilir!
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
AYM'nin iş yükünü azaltacak yeni düzenleme geliyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
Bakanlık, liselerde 'Bilim Uygulamaları Programı'nı başlatıyor
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
İçişleri Bakanlığının Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Mersin Valiliğinden 2 evin kapısının işaretlenmesine ilişkin açıklama
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Terör saldırısını gerçekleştiren Ahlam Albasır cezaevine götürüldü
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Terör örgütünün iddialarını dillendiren avukata dava

Terör örgütü PKK'nın mesnetsiz iddialarını dillendirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan avukat Aryen Turan hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 15:50, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 15:53
Yazdır
Terör örgütünün iddialarını dillendiren avukata dava

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK ve örgüte müzahir internet siteleri üzerinden TSK'ya iftira nitelikli "kimyasal silah kullandığı" yönünde birçok yayın yapıldığına işaret edildi.

Son dönemde asılsız iddiaların gündemde tutulması amacıyla terör örgütü tarafından çağrıların yapıldığı aktarılan iddianamede, bu amaçla özellikle uluslararası kurumları ve kamuoyunun harekete geçirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca Milli Savunma Bakanlığının "iddiaların iftira olduğu ve çökme noktasına gelen terör örgütünün bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollara başvurduğu" yönünde açıklamasına da yer verildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünce, TSK tarafından kırsalda yürütülen operasyonların durdurulmasını sağlamak için önce "kimyasal silah kullanılarak 17 örgüt üyesinin öldüğüne" dair örgütün yayın organlarından haberler yapıldığı belirtilen iddianamede, sonra da bunun kamuoyunda yayılmasını temin için çağrılar yapıldığına dikkati çekildi.

İddianamenin sonuç bölümünde ise "Şüphelinin konuşmasının örgüt çağrısına uyumlu olarak TSK'nın icra ettiği operasyonlarda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiayı beyan ederek örgüte yönelik operasyonların durdurulması için 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediği anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyet savcısı, şüpheli Aryen Turan'ın, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK'nin ilgili maddeleri uyarınca 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Soruşturma

İzmir Barosunun 22 Ekim'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan olağan genel kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.

Turan'ın konuşmasını Kürtçe sloganla tamamlamasının ardından salonda arbede yaşanmış, genel kurula ara verilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili resen soruşturma başlatmış, Turan hakkında İzmir Barosuna kayıtlı bir grup avukat da suç duyurusunda bulunmuştu. Gözaltına alınan Turan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı
3 dakikada 3 kez girdiği mağazadan 5 cep telefonu çaldı
İstiklal'deki bombalı saldırıda 13 gözaltı daha
İstiklal'deki bombalı saldırıda 13 gözaltı daha
Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı
Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı
Yabancı uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldü
Yabancı uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldü
Bağcılar'da ev sahibinin oturduğu dairenin kapısını kırdığını belirten kiracı şikayetçi oldu
Bağcılar'da ev sahibinin oturduğu dairenin kapısını kırdığını belirten kiracı şikayetçi oldu
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında patlayıcının 'olta kurşunu'yla güçlendirildiği belirlendi

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Öğretmenlik Kariyer Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.
Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanlığı'nda 42 bin 500 personel alımı için düğmeye basıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ilk etapta 42.500 personel alımı için kılavuzların ÖSYM ve İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi giriş belgeleri erişime açıldı

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Okullardaki rutin müfredat kapsamındaki dersler hafta sonu da verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezi programına ait derslerin, okulların fiziki kapasitesinin yeterli olmadığından bahisle bu derslerin hafta sonunda verilip verilmeyeceği hususunda görüş yazısı yayımladı.
Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Okul pansiyonlarındaki aşçı ve aşçı yardımcıları hangi görevleri yapar?

Milli Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli destek personeli (aşçı ve aşçı yardımcısı) pozisyonunda görev yapan personelin hangi görevleri yapıp yapmayacağı hususunda görüş yazısı yayımladı.
1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

1 saat olarak okutulan rehberlik dersine ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

Bağ-Kur statüsünden emekli doktor, açıktan memur olduğunda sosyal güvenlik statüsü değişir mi?

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlamış olanlar hakkında hizmet bütünleşmesine ve aylık bağlanması şartlarında mülga kanun hükümleri uygulanır.
MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

MEB, Uzman Öğretmenlik Sınavını Erteleyebilir mi?

Daha önce de belirttiğimiz gibi sınavı iptal ederek sınavsız bir sistemle uzman öğretmenlik hakkında yararlandırma yetkisi MEB'de değil. Bu yetki TBMM'de. Fakat sınav tarihini ve süreci belirleme yetkisi MEB'de.
Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Limited şirket müdürü olan okul müdürüne verilen ceza hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ortaokul müdürü olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (h) alt bendi uyarınca bir yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Konuşmaları 'sırnaşık' olan memurun atılması hukuka uygun mu?

Danıştay 12. Dairesi, Müdürlüğünde takip memuru olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin TRT Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun kararını hukuka uygun buldu.
Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak

Ticaret Bakanlığı 2500 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 30 kasım 2022
Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada ölen öğretmenin öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı

Patlamada hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy öğrencilerine yazdığı son mesajı ortaya çıktı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 38 memur alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022.
Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Yemeklerden önce yiyerek zayıflayın!

Zayıflamak isteyen birçok kişinin etkisini gördüğü ayva tarçın ikilisi ile iştahınızı azaltabilir kilo verimini hızlandırabilirsiniz.