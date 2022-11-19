Alanya'da sağanak ve dolu: Seralar hasar gördü
Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralarda hasara yol açtı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 17:16, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 17:17
İlçede gece saatlerinden itibaren zaman zaman etkili olan sağanak ve dolu, bazı seralara, seralardaki ürünlere ve tarlalardaki mahsullere zarar verdi.
Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri zarar gören seralarda ve tarlalarda hasar tespit çalışması yaptı.
Zararının yaklaşık 200 bin lira olduğunu belirten Uyar, "Yapacak bir şey yok. Devletimizden yardım bekliyoruz" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız