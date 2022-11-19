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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye, turizminin küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığını artırmak, nitelikli turist getirmek ve kişi başına düşen gelir hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 18:03, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 18:05
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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığınca Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) 11. Genel Kurulu, ikinci gününde devam ediyor.

Oturumda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de son 20 yılda yaşanan değişime işaret etti.

Her işin bir düşünceyle başladığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük projeleri, en büyük eserleri, en görkemli başarı hikayeleri bir kişinin ya da bir grubun fikri, ideali, cesareti olarak filizlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılına giderken, son 20 yıllık süreçte söz konusu bu iradeden hiçbir şekilde ödün vermeyen bir siyasi hareketin ve onun arkasında kenetlenmiş milli bir iradenin başarılarını tarihe not düşmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkesini ve milletini huzur ve refah içinde bir geleceğe taşımaya kilitlenmiş olan bu irade, aynı zamanda bütün dünyanın 'insanlık' dediğimiz değişmez ortak paydada buluşabileceğinin, hiçbir din, dil, ırk, kültür ayrımı gözetmeden insanı kucakladığımız ve yücelttiğimiz müddetçe dünyada çözülmeyecek sıkıntı bulunmadığının da en güçlü savunucusu olmuştur."

"Turizmde pazar çeşitliliği yaratmak için üç aşamalı bir strateji benimsenmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür." söyleminin siyasi slogan değil bir dünya gerçeği olduğunu dile getiren Ersoy, "Dolayısıyla ister Bakanlığımın uhdesindeki kültür ve turizm başlıklarında olsun ister diğer başlıklarda, siyasetin, uluslararası politikaların temel hedefi, iş birliği, karşılıklı olarak elde edilen kazanç, gelişme ve başarı odaklı olmalıdır. Tek taraflı kazanç, çıkar odaklı yaklaşım, güce ve zenginliğe doymak bilmeyen bir açlık dünyanın ve insanlığın yarınlarına değil kaosuna, felaketine hizmet etmektedir. Bu gezegen ateşe verildiğinde, eninde sonunda kibriti ilk çakan da yanar." dedi.

Bakan Ersoy, ICAPP çatısı altında bir araya gelen 33 ülkenin temsilcilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Asya'nın, güneşin doğduğu, medeniyetin yükseldiği toprakların temsilcileri olarak bizlerin insanlık paydasında ortaya koyacağımız ortak irade ve samimi iş birliği dünyayı aydınlatacak, huzurlu yarınların kapısını aralayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlığının hedeflerinden de bahseden Ersoy, "Türkiye'nin dünya çapındaki ziyaretçi sayısı bu yıl, daha önceki rekorun sahibi 2019 ile aynı veya biraz daha yüksek olacak. Sonuç olarak Türkiye, 2022 hedefini 47 milyondan 50 milyon ziyaretçiye ve gelirini de 37 milyar dolardan 44 milyar dolara yükseltiyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, turizm ürünlerini ve hedef ülkeleri çeşitlendirmek, sürdürülebilir turizm endüstrisi oluşturmak, turizm sezonunu uzatmak ve ülkedeki tüm illere talep oluşturmak amacıyla çeşitli projeler geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, turizminin küresel ve bölgesel krizlere karşı bağışıklığını artırmak, nitelikli turist getirmek ve kişi başına düşen gelir hedeflerini yükseltmek amacıyla pazar çeşitliliğine öncelik vermektedir. Turizmde pazar çeşitliliği yaratmak için üç aşamalı bir strateji benimsenmiştir. Birincisi, yepyeni pazarlarla tanışırken Türkiye'nin mevcut pazarlardaki payını artırmak. İkincisi yeni ürünler geliştirerek ürün çeşitliliğini artırmak. Üçüncüsü turizmi Türkiye'nin 81 iline yaymak.

Ayrıca Türkiye'nin küresel pazardaki varlığını geliştirmek için etkin ve yaygın tanıtım kampanyaları hayata geçirdik. GoTürkiye turizm portalıyla Türkiye sürekli olarak dijital ve sosyal medya projeleri yürütmektedir. Kısa sürede dünyanın en başarılı platformlarından biri haline gelen resmi turizm portalı GoTürkiye.com'da Türkiye'nin tüm turizm varlıkları ve zenginlikleri 10 dilde tanıtılmaktadır. Gastronomi, inanç turizmi, moda ve alışveriş, kampçılık, mavi yolculuk, bisiklet, golf ve kayak gibi farklı alanlarda da zengin bir içerik sunan GoTükiye, kullanıcıların Türkiye seyahatlerini özel hazırlanmış benzersiz rotalarla planlamalarına olanak tanımaktadır. Platform, Türkiye ve yurt dışındaki turizm profesyonelleri ile sadece Türkiye'ye seyahat etmekle ilgilenen kullanıcılar için zengin bir içeriğe sahiptir."

"Ülke, geçen yıl 670 noktada kazılarla dünya birincisi oldu"

Türkiye'nin kıyı turizminin yanı sıra artık kültür, spor, inanç, sağlık, MICE, gemi ve yat gibi farklı turizm türleri için eşsiz fırsatlara sahip olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Aynı şekilde Türkiye gastronomi turizmi alanındaki çalışmalarına da hız vermiştir. Ülkemizde, 21-27 Mayıs'ta bir dizi etkinlikle Türk mutfağını sağlıklı, yaratıcı, sıfır atık ve sürdürülebilir özelliklerine odaklanarak dünyaya tanıtan Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenleniyor. Türkiye'de öne çıkan bir diğer tematik turizm konusu da arkeoloji mirasıdır. Ülke, geçen yıl 670 noktada kazılarla dünya birincisi oldu. Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış çok sayıda tarihi yer ve antik yerleşim yeri kalıntıları bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin dünyada türünün ilk örneği olan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı 2020'de küresel Kovid-19 salgınının ilk aylarında uygulamaya başladığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Program, ulaşım, konaklama, yeme, içme ve kongre olanakları ile yolcu, misafir ve çalışanların sıhhat ve sağlık durumlarına ilişkin kapsamlı bir dizi tedbir önermektedir. Turizm sektörünün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla Türkiye, 2022 yılı başında dünyanın en önemli çevre ve sürdürülebilirlik platformu Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ile 3 yıllık iş birliği anlaşması imzaladı. Ülkemizde Çevre Eğitimi Vakfı tarafından onaylanmış 531 Mavi Bayraklı plaj bulunmaktadır. Akdeniz Havzası'nın doğal ve kültürel zenginlikler açısından en zengin ülkelerinden biri olan Türkiye, 46 milli park, 250 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, 116 tabiat anıtı ve 85 yaban hayatı koruma alanıyla çok büyük bir ekoturizm potansiyeline sahiptir."

Türkiye'nin kültürel mirasını dünya vitrinine taşımak amacıyla düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri'ne de değinen Ersoy, "Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 2022 yılında her zamankinden daha kapsamlı etkinliklerle 5 şehre, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya'ya yayıldı. Festivallerde genel olarak 20 binin üzerinde sanatçı ve sanattan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin beğenisine ve ilgisine uygun 4 binden fazla etkinlik yer aldı. Festivalleri toplamda 33 milyon kişi ziyaret etti." açıklamasını yaptı.

Bakan Ersoy, konferansın katılımcılarına teşekkürlerini ileterek, "Genel Kurulun, yapılan çalışmalar, gerçekleştirilen istişareler ve atılması kararlaştırılan adımlarla ülkelerimize fayda sağlamasını, amaçlarımıza hakkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

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