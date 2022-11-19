Hatay merkezli 'change araç' operasyonu: 15 araç ele geçirildi
Hatay merkezli 5 ilde düzenlenen "change" araç operasyonunda 15 araç ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2022 20:12, Son Güncelleme : 19 Kasım 2022 20:14
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı veya hacizli araçların parçalarının değiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Düzenlenen operasyonda, Hatay, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis'te 15 araç ele geçirildi.
Hatay'a getirilen araçlar, yediemin otoparkına götürüldü.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız