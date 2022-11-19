Oto piyasasında 'ücretsiz ekspertiz' ne kadar doğru?

Oto Ekspertiz Uzmanı Sami Tarcan 2. el otomobil alımlarında bilinçlenen kişilerin, araştırarak, güvenilir oto ekspertiz firmalarını tercih ettiğini söyledi.

Tercih görmeyen oto ekspertiz firmalarının ise değişik kazanç sağlama yöntemlerine başvuruyor. Bunlardan bir kısmı 'ücretsiz ekspertiz' adı altında müşterileri ekspertiz firmalarına çekmeye çalışıyor. Ücretsiz ekspertiz kelimesini duyan insanların aklı karışıyor ve ekspertiz firmalarına gittiğinde ise işin öyle olmadığını görüyor. Garanti sertifikası adı altında ücret alındığı ve aracınızı korumaya aldıklarını söylüyorlar. Koruma altına aldıkları rakam ile günümüzde sıradan bir motosiklet bile alınamazken insanlara milyonları bulan araçları garantilediklerini söylüyorlar.

Tarcan ücretsiz ekspertiz firmalarına yönelik şu açıklamayı yaptı "Asıl maksatları ise şu; önce ekspertiz işlemi yaparak aracın kusurlarını yazıp garantiden o dakika çıkmış oluyor zaten. Örnek verecek olur isek: araç almaya kalktınız ve bu firmayı tercih ettiniz. Ücretsiz ekspertiz adı altında aracınıza ekspertiz yapılıyor, motorunda yağ kaçağı olduğu tespit edilip rapora yazılıyor; oysa o yağ kaçağı küçük, ucuz bir contadan bile kaynaklı olsa artık aracınızın motoru garanti kapsamından çıkmış sayılıyor. Üstelik çoğu araçlarda görünen mekanik arızalarının çoğu direk kapsam dışı verdikleri garanti ise eve gidene kadardır.

Oysa Ücretsiz ekspertiz yaptığını söyleyen firmalar ekspertiz ücreti almıyoruz, garanti sertifikası ücreti alıyoruz diyerek yine müşteriden bir ücret almış oluyorlar. Halbuki çoğu ekspertiz firması, talep eden müşterilerine çok cüzi fiyatlara bu hizmeti sağlamaktadır.

Piyasada miadını doldurmuş araçlar bile 100.000 tl üzerinde fiyatlara sahipken normal şartlarda binilebilecek bir araç yaklaşık bir milyon tl üzerine çıkabiliyor. Ücretsiz ekspertiz adı altında düşük teminatlı garanti sertifikaları düzenleyen işyerlerini tercih ederek mağdur olmayın.

Tarcan; Amaç burada insanların kafasını karıştırıp, güvene karşı tercih edilmeyen firmalara müşteri çekmek"