A Milli Takım, özel maçta Çekya'yı yendi

A Milli Takım, İskoçya'nın ardından bir diğer hazırlık maçında Çekya'yı da mağlup etmeyi başardı.

Gaziantep 21 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yaparken A Milli Takım rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece Milliler, ilk kez Türkiye'de oynanan bir maçta Çekya'yı mağlup etmiş oldu.

CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPTI

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır milli maçla jübile yaptı.

A Milli Takım'ın Çekya'yı konuk ettiği hazırlık maçında özel izinle mücadeleyi Cüneyt Çakır başlattı. 45 yaşındaki Çakır, ilk 5 dakikayı yönettikten sonra son düdüğünü çaldı.

Cüneyt Çakır son düdüğünün ardından sahadaki futbolcularla sarıldı ve ardından yerini İskoç hakem William Collum'a bıraktı.

Cüneyt Çakır sahayı terk ederken tribünleri selamladı. Taraftarlar ise Çakır'a sevgi gösterisinde bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi saha kenarında Cüneyt Çakır'a çiçek ve plaket verdi.

ARDA GÜLER MİLLİ OLDU

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Çekya maçında milli formayı ilk kez sırtına geçirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

14. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Pavlenka, topu yatarak son anda kornere çeldi.

31. dakikada milli takım öne geçti. Cengiz Ünder'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

34. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği plase vuruşta kaleci Pavlenka topu son anda kurtardı.

35. dakikada Barak'ın pasıyla ceza sahasında sol çaprazında topla buluşan Soucek'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada Çekya beraberliği yakaladı. Cerny'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar'ın yatarak kontrol etmek istediği top ağlarla buluştu: 1-1.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Özkacar'ın sert şutunda kaleci Koubek, meşin yuvarlağı yatarak son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Doğukan Sinik'in plase vuruşunda kaleci Doubek, meşin yuvarlağı son anda kurtardı.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 2-1.

A Milli Futbol Takımı, mücadeleyi 2-1 kazandı.