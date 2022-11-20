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Beyoğlu'ndaki saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı. İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 08:36, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 08:31
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Beyoğlu'ndaki saldırıda teröristlerin WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 terörist tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı çalışmalarda teröristlerin hain saldırının öncesi ve sonrasında yaptıkları WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

TERÖRİSTE "ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİR" TALİMATI

Terörist Ammar Jarkas'ın saldırının ardından kız kardeşine, "Gadir kız eski elbiselerini, geldiği elbiselerini çıkarsın atsın. Atmamız için bir poşete koy" dediği ve böylelikle patlamadan önceden haberi olup kamuflaj için talimat verdiği tespit edildi.

PATLAMA SONRASI GELEN MESAJ: 'BU O'

Ammar Jarkas'ın telefonunda ayrıca Halil M. adlı bir kişiyle yazışmada dikkat çekti. Jarkas'ın, terörist Albashir'in kaçarken çekilen fotoğrafını daire içine alarak 'Bu o' dediği, Halil M.'nin ise; "Allah için beni bilgilendir kardeşim, kardeşim vallahi aklım sizinle meşgul, vallahi öleceğim, benim ve ailen için bilgi ver." yazdığı görüldü.

KORSAN TAKSİCİYLE YAZIŞMIŞ

Terörist Albhasir'ın gözaltına alınmadan kısa süre önce kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren korsan taksici Ahmet C.'ye "Merhaba" yazdığı, Ahmet C.'nin ise, "Merhaba ablacığım bana durumun hakkında bilgi ver" şeklinde yanıt verdiği görüldü.

EVLİLİK CÜZDANI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan soruşturmada bilgisine başvurulan Zınab H; Albashir ve Bilal Hassan'ın oğlu Ahmed Haj H. ile birlikte 14 Ekim'de evlerine geldiğini, oğluna 'Bunlar kim' diye sorduğunda Bilal'le aynı yerde çalıştığını, Albashir'in Bilal'le evli olduğunu, kalacak yerleri olmadığı için getirdiği yanıtını aldığını aktardı.

Zınab H, "Bilal, Albashir'i bırakıp gitti. Şüpheli davranışları olduğu için banyodayken çantasında neler olduğuna baktım. Çantada Arapça yazılı bir kağıt gördüm, bu kağıdın resmini telefonumla çektim. Daha sonra evlilik sözleşmesi olduğunu anladım." dedi.

Albashir ve Hassasn'ın terör örgütü PKK/YPG tarafından 2021'de Suriye'de hazırlanan sahte evlilik cüzdanıyla yasa dışı yollardan geldikleri İstanbul'da kendilerine 'evli çift' süsü verdikleri tespit edilmişti.

BOMBANIN BAŞINDA SELFIE ÇEKMİŞ

Suriye uyruklu, Halep 10 Nisan 1999 doğumlu ve Saleh-Fatma'dan olma terörist Albashir'in banka bıraktığı bombanın yanında 41 dakika boyunca cep telefonuyla kendi fotoğraflarını çektiği, görüntülü görüşme yaptığı, kendisini Esenler'den Küçükçekmece'ye götüren Ammar Jakkas'ın bu telefonu yolda kırıp imha ettiği öğrenildi.

BOMBACIYI TAKSİM'E BIRAKIP EŞYALARINI TOPLAMIŞ

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın kaçışının saldırı hemen önce başladığı ortaya çıktı. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen Hassan'ın korsan taksici Yasir El Korali ile birlikte bombacı Ahlam Albashir'i Taksim'e bıraktıktan sonra Esenler'e dönüp eşyalarını topladığı saptandı.

Esenler'de göçmen kaçakçısı Ammar Jarkas olduğu değerlendirilen bir kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kaçış güzergahı deşifre edilen Bilal Hassan ve yanında kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu görüldü. İkilinin saat 16.10'da kahverengi Fiat Doblo ile hareket ettiği görüldü.

Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın numarası tespit edilen cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı belirlendi. Tunus-1995 doğumlu Jawaher Rzagnia adlı kişiye ait cep telefonunda aktif arama kaydına rastlanmazken, sadece WhatsApp ve Signal programları üzerinden mesajlaşma ve görüşmelerin yapıldığı tespit edildi.

Albashir ve Hassan'ın 22 Eylül saat 13.08'de Esenler'de bir eczaneye girdiği, ilaç satın aldıkları eczaneden 13.33'de çıktıkları tespit edildi.

Bölgede 'göçmen kaçakçılığı' yapan Hüseyin Güneş'in iki ayrı göçmen kaçakçılığı organizasyonu içerisindeyken kendisine teslim edilen Bilal Hassan'ı 10 kişilik ilk gruba dahil ettiği ve düzensiz kaçak göçmenlerin arasına karıştırarak onlarla birlikte kaçmasını sağladığı tespit edildi.

AZEZ'DE YAKALANMIŞTI: İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Terör saldırısına yardım ve yataklık yaptığı değerlendirilen 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin Azez'de gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen Hüssam kod adlı şüpheli, ikisinin ise Albashir ve Hassan'ın 27 Temmuz'da yasadışı yollarla yurda girişine yardım eden ve il dışında yakalanan 2 şüpheli olduğu öğrenildi.

Albashir ve firari suç ortağının yurda girişi sırasında sınır hattında çok sayıda araç değiştirdiği de tespit edildi. T.A, S.G, M.E.Y, M.E.A, H.A, H.A, S.C. ve H.A. isimli toplam 8 şüpheliden biri adliyeye sevk edilirken 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan'da yakalandı. Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA'ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını, şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.

Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan'a giriş yaptı. Şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami'nin de yer aldığı kaydedildi.


ATAKAN IRMAK - EMİR SOMER

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