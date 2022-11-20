TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

Haftalık çalışmasına 22 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, 2. maddeden itibaren sürecek.

Teklifle, Polis Akademisi bünyesinde lisans eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulacak. Fakültenin esas öğrenci kaynağı, sınavların yapıldığı yıl 1 Ocak tarihi itibarıyla 22 yaşından gün almamış lise ve dengi okulların mezunları olacak.

Polis meslek yüksek okullarından dikey geçiş ile İç Güvenlik Fakültesine öğrenci alınabilecek.

İhtiyaç duyulan uzmanlık alanlarında örgün eğitim veren üniversitelerin ilgili fakülte mezunları da polis amiri olabilecek.

- Tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasına ilişkin teklif

Genel Kurulda daha sonra Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Ürün İzleme Sistemi'ne müdahale edenlere 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Tütün, tütün mamulleri ve alkollü içecekler piyasasında üreticilerden 50 milyon liraya kadar teminat alınacak.

Kesintisiz 1 yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri pasife alınacak.

-2023 bütçesinin komisyon aşaması tamamlanıyor

Bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması bu hafta sona erecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, yarın Ulaştırma ve Altyapı, salı Milli Savunma, çarşamba Sanayi ve Teknoloji, perşembe Sağlık bakanlıklarının, cuma günü ise Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri görüşülecek.

Bu arada başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifinin de bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.