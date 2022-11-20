Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 11:09, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 11:10
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından 3 gün önce İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri K.K.T. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız