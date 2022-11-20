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Çalıştığı hastanede akciğer kanseri tanısı konan hasta, tedavisinin ardından işine döndü

Malatya'da yaklaşık 40 yıl sigara içen ve çalıştığı hastanede akciğer kanseri tanısı konulan hasta, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu, sigarayla arasına mesafe koydu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 11:28, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 11:37
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Çalıştığı hastanede akciğer kanseri tanısı konan hasta, tedavisinin ardından işine döndü

Ocak ayında aşırı halsizlik nedeniyle hizmetli personel olarak çalıştığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktora giden 54 yaşındaki Erdoğan Kapusuz'un akciğerinde kitle tespit edildi ve hastaya kanser teşhisi konuldu.

Ameliyata alınan ve daha sonra kemoterapi tedavisiyle akciğer kanserini yenen Erdoğan, yaklaşık 9 ay sonra işine başladı.

Mesai arkadaşlarıyla tekrar bir araya gelmenin sevincini yaşayan Erdoğan, sigarayla arasına mesafe koydu.

Erdoğan Kapusuz, AA muhabirine, 15 yaşında sigara içmeye başladığını, yaklaşık 40 yıldır günde en az bir paket sigara içtiğini anlattı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle çalıştığı hastanede doktora gittiğini belirten Kapusuz, çekilen tomografide akciğerinde yumurta büyüklüğünde kitle tespit edildiğini söyledi.

Kapusuz, şöyle konuştu:

"Tanı konduktan sonra çöktüm tabii, evde eşimin, annemin üzüntüsü, insan ister istemez yıkılıyor. Şubat ayında ameliyat oldum, kapalı ameliyatı denediler, olmayınca açık ameliyat yaptılar. Ameliyatın ardından 4 seans kemoterapi tedavisi uygulandı. 4 seans da ilaç kullandım. Şu an iyiyim ama eskisi gibi değilim. Sigaradan uzak duruyorum, toplumda oturduğumda sigara içildiğinde rahatsız oluyorum. Sigara içenler mutlaka bunu bırakmalı."

- 45 yaş üstüne uyarı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Orhan Yücel, akciğer kanserinin sık görülen kanser türü olduğunu söyledi.

Yücel, sigaraya küçük yaşta başlayan 45 yaş ile üstündeki kişilere genelde bu tanıyı koyduklarını ifade etti.

Tanı konan kişiye akciğer kanseri olduğunu söylemenin kolay olmadığını dile getiren Yücel, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki tanı koyduklarımızın çoğu sigara kullanıcısı. Hastaya bunu söylemek çok zor bir iş çünkü akciğer kanserinin ne kadar kötü olduğunu biz biliyoruz. Tedavi sürecine girildiğinde kişi psikolojik olarak yıpranıyor, kabullenmesi zor aslında. En başta psikolojik çöküntü oluyor. Bazı hastalar en başta inanmıyor, başka bir doktora teyit amaçlı gidiyorlar. Koyduğumuz tanılar yüksek oranda doğru. 'Hocam benim akciğerimdeki lekelenme zatürredir' diyor, en başta inanmıyor. Tanıyı parça alarak, biyopsi yaparak koyuyoruz."

- Sigara içenlere tomografi taraması önerisi

Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Emre Çakır ise Erdoğan Kapusuz'a ameliyatının ardından kemoterapi tedavisi uyguladıklarını, hastanın şu anda gayet sağlıklı olduğunu belirtti.

Hastalığın tekrarlama riskinin her zaman olduğuna işaret eden Çakır, "Hastalarımızın birçoğu sigarayı bırakıyor, böyle zorlu süreç geçirdikten sonra sigara içen çok hastam yok. Direkt sigarayı bırakan birçok hastam var. Özellikle 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenler ile 10 yıl boyunca günlük iki paket sigara içenlerin tomografi taraması yaptırmaları gerekiyor. Erken tanı hastalıktan kurtulma ihtimalini her zaman arttırıyor." ifadelerini kullandı.

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