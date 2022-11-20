ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ALES, 81 ilde 92 sınav merkezinde 501 bina ve 6 bin 744 salonda uygulandı. ALES için 170 bin 647 aday başvuru yaptı.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.

ALES/3 sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES/3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59'da sonlanacaktır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)