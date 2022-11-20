Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ANKAPARK'ta oluşan zararı araştıracak.

ABB Meclisinin kasım ayı 14. oturumunda, "ANKAPARK'ta oluşan zararın belirlenmesi" konusu tartışıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında, Belediye Meclisi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, komisyon raporları ve gündemdeki maddeler oylandı.

Toplantıda, ANKAPARK'ta oluşan zararların araştırılarak rapor hazırlanmasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu da ele alındı.

Hukuk ve Tarifeler Komisyon Başkanı ve AK Parti Meclis Üyesi Ercan Kınacı, komisyona daha önce havale edilen ilk önergede, "3,5 yılda ANKAPARK'ta oluşan zararın tespiti ve bu zararda idarenin kusurlu olup olmadığının araştırılarak, hazırlanacak raporun Meclise sunulması, bu rapor doğrultusunda sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep ediyoruz." denildiğini belirtti.

Bunu değiştirerek Meclise sunmak istediklerini söyleyen Kınacı, "ANKAPARK'taki zararın tespit edilmesi için Hukuk ve Tarifeler Komisyonu tarafından 3 kişilik bilirkişi görevlendirilmesi, bahse konu yerde yapılacak fiziki inceleme sonucunda park ile ilgili zarar tespit raporu hazırlanması, zarar oluşmuşsa müsebbiplerinin belirlenmesi" taleplerini içeren komisyon raporunu, Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sundu.

Söz alan CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise ANKAPARK ile ilgili konunun yargıya taşındığını, bilirkişinin tespitleri bulunduğunu ve oluşan zararın ortada olduğunu söyledi.

Neslihanoğlu, yargıya taşınan bir konuda Meclisin böyle bir yetkisinin olmadığını düşündüğünü belirterek, "Burada böyle bir iddiası varsa, gidip savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Savcılık, bilirkişiler kanalıyla gerekli işlemleri yapar. O yüzden katılmıyoruz." dedi.

Görüşlerin dile getirilmesinin ardından Fatih Ünal, AK Parti'li Kınacı'nın sunduğu önergeyi oylamaya sundu. Önerge, oy çokluğuyla kabul edildi.