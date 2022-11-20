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YÖK'ün 'araştırma üniversiteleri' sıralamasında zirveyi bırakmayan üniversite

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), 23 araştırma üniversitesinin araştırma performans sıralamasında birinci olarak açıkladığı ODTÜ'de, araştırma geliştirme kriterlerinin ve proje desteklerinin öğretim üyeleri ve araştırmacıları teşvik edecek şekilde yenilendiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 14:50, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 14:58
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YÖK'ün 'araştırma üniversiteleri' sıralamasında zirveyi bırakmayan üniversite

Rektör Kök, araştırma üniversitelerine yönelik performans sıralaması yapılmaya başlandığından itibaren ODTÜ'nün hep ilk sırada yer aldığını, bu yıl da yine açık ara birinci olmayı başardıklarını, bundan büyük bir gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Parametrelerin, bu yıl geçen yıllara göre değiştiğini, "araştırma kapasitesi", "araştırma kalitesi" ve "etkileşim ve işbirliği" olmak üzere üç grupta 30 farklı gösterge ile başarının ölçüldüğünü anlatan Kök, şöyle konuştu:

"Daha önce gösterge sayısı 42 idi, sıralama yapılırken esas alınan bu üç grubun oranları da bu yıl değişti. 'Araştırma kapasitesi' ve 'araştırma kalitesi'nin oranı yüzde 80 (40 + 40), 'etkileşim ve işbirliği' grubunun etkisi ise yüzde 20 olarak belirlendi. Üniversitemiz geçen yıl da 100 üzerinden toplam 85 puan almıştı, bu yıl da aynı puanı aldı. Bu da üniversitemizin başarılarının sürdürülebilir olduğunu, değişikliklerin bizim üniversitemizi çok fazla etkilemediğini gösteriyor."

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversitelerinin son yıllarda uluslararası standartta ve sürdürülebilir bir araştırma başarısı olduğunu, özellikle son yıllarda araştırmada, ulusal ve uluslararası boyutta yeni hedefler belirlediklerini anlattı.

Ulusal boyutta araştırma üniversiteleri arasındaki birinciliklerini korumayı ve daha da yüksek başarıları hedeflediklerini dile getiren Kök, şunları kaydetti:

"ODTÜ olarak araştırma kriterlerimiz ve araştırma desteklerimiz farklı. ODTÜ'ye yeni öğretim üyesi olacak adayların atama kriterlerini çok yükselttik. Doktor öğretim üyelerimize ve araştırma personelimize yönelik teşvik ve desteklerimizi arttırdık. Hocalarımızın araştırma çıktılarını takip ediyor ve ödüllendiriyoruz. Fikri mülkiyet haklarında sağladığımız yeni desteklerle öğretim üyelerimize ait patent sayılarımızda bir artış gözlemliyoruz. Bunların bir yansıması olarak hem etki faktörü yüksek prestijli dergilerdeki yayın sayılarımız hem de öğretim üyesi başına düşen yayın ve atıf sayılarımızda bir artış gözlemliyoruz. Araştırmaya yönelik tüm bu gelişmeler üniversitemizi bu başarılı noktaya getiriyor."

Rektör Kök, ulusal başarılarının yanı sıra Avrupa Birliği projelerinde de büyük başarı elde ettiklerini belirterek, "AB Ufuk Avrupa'da, Ağustos 2022 itibarıyla ODTÜ, ülkemizdeki tüm üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasında en fazla proje ve hibeyi ülkemize kazandırdı." bilgisini verdi.

AB Ufuk Avrupa ile beraber diğer uluslararası araştırma fonlarındaki proje sayılarını da artırdıklarını belirten Kök, gelecekteki hedeflerinin, dünyada araştırmalarıyla daha fazla ses getiren bir ekosistem oluşturmak olduğunu belirtti.

Rektör Kök, ODTÜ'de "araştırma", "eğitim" ve "topluma hizmet" konularının aynı anda, birbirleriyle eş güdümlü ilerlediğini, bunlara verilen değerlerin aynı oranda olduğunu belirterek, "Bir devlet üniversitesi olarak bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz." dedi.

- "Uluslararası sıralamalarda daha iyi yerlere geleceğiz"

Uluslararası sıralamalarda çok daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini vurgulayan Kök, üniversitelerinin son dört yılda, Dünya Üniversiteleri Sıralaması (THE) ve Quacquarelli Symonds (QS) sıralamasında sürdürülebilir iyileşme yakaladığını ifade etti. QS'teki son sıralamada 501. sırada yer aldıklarını söyleyen Kök, "Önümüzdeki yıl ilk 500'e gireceğimizi düşünüyorum." dedi.

THE sıralamasında ise üç yıl önce 800-1000 bandında iken 501-600 bandına yükseldiklerine işaret eden Rektör Kök, "Önümüzdeki bir ya da iki yılda da THE sıralamasında sürdürülebilir ve kalıcı olarak ilk 500 içinde kalmayı hedefliyoruz. Ondan sonraki çabalarımız da daha üst sıralara gelmek." ifadelerini kullandı.

Üniversite sıralamalarının her şey anlamına gelmediğini, üniversitelerin uluslararası boyutta da başarılı bir yerde olması gerektiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Verşan Kök, şöyle devam etti:

"Çünkü uluslararası öğrencilerin sizin üniversitenizi tercih etmesinin bir koşulu da uluslararası sıralamalar olmaya başladı. Bu bağlamda uluslararası boyutta da sıralamalarda ilk 500'e girebilecek üniversitelerin başında üniversitemizin geldiğini söyleyebilirim. Bu başarıda en büyük etken tabii ki tüm ODTÜ'lüler, yani hocalarımız, tüm çalışanlarımız ve öğrencilerimiz. ODTÜ ailesi olarak sürece bir bütün olarak bakıyor ve üniversitemizi daha iyi yerlere getirmek istiyoruz."

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