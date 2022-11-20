Abdurrahim Albayrak'ın torunu hayatını kaybetti
İş insanı ve spor yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 16:07, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 16:10
Şişli Nişantaşı'ndaki AVM'nin dördüncü katından bir kişi düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde düşen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Düşen gencin işadamı Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız