Bahçeli: Vakit dökülen tüm kanların hesabını damla damla sorma vaktidir

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği mitingde konuşma yaptı.

"Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçer"

Konuşmasında gece saatlerinde icra edilen hava harekatına değinen Bahçeli, şu ifadelere yer verdi:

"Terörist neredeyse Türkiye orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa hedef artık orasıdır. Dost görünümlü şaibeli ülkeler, kiralık katiller kullanmaktadır. 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan hunhar saldırı Türkiye düşmanlarının faal olduklarının kanıtıdır. Gece yarısı başarıyla icra edilen pençe kılıç ile teröristlerin sığınakları vuruldu. Hainler için hiçbir yer güvenli değildir."

"Vakit hesap vaktidir"

Teröriste terörist diyemeyen kim varsa teröristin eylem ve fikir yoldaşı olduğunu söyleyen Bahçeli, "Vakit hesap vaktidir. Vakit dökülen tüm kanların damla damla hesabını sorma vaktidir. Alemde şer bitmezse oğuzda er tükenmez. Asla da tükenmeyecektir. Türk milleti var olduğu müddetçe, esareti elinin tersiyle itti. Katil katil diyemeyenlerin vatan ve millet sevgisi kalmamıştır" dedi.