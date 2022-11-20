Afyonkarahisar'da tren, hafif ticari araca çarptı: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yolcu treninin çarparak 160 metre sürüklediği hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Karakoç (34), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 15.30'da, Sandıklı Şehir Stadyumu yakınlarında meydana geldi. Makinist Osman A. yönetimindeki 72014 sefer sayılı Eskişehir- Denizli yolcu treni, TOKİ yolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Karakoç'un kullandığı 01 AEH 847 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Trenin önünde 160 metre sürüklenen araç içinde Karakoç, sıkıştı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Karakoç, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Karakoç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hafif ticari araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürülürken, polisin kaza yeri incelemesi sonrası yolcu treni de sefere devam etti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız