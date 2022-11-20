İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 19 oldu

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Terörle mücadele şubesi, tutuklanan 17 kişiden, firari şüpheli Bilal Hassan'ı patlamanın ardından Edirne'ye kaçırdığı tespit edilen Ammar Jarkas'ın telefonunu detaylı şekilde inceledi.

Patlama öncesi ve sonrası yazışmalarına ulaşıldı

Ammar Jarkas'ın patlama sonrasında kız kardeşine, Ahlam El Beşir'i kastederek, "Geldiği elbiselerini çıkarsın atsın, onları bir poşete koy" şeklinde mesaj attığı anlaşıldı.

Ammar Jarkas'ın ayrıca Halil M. adlı kişiye, El Beşir'in kaçarken çekilmiş fotoğrafını göndererek "Bu o" dediği, Halil M'nin ise "Beni haberdar et" şeklinde yanıtladığı belirlendi.

Yazışmalar, Jarkas'ın saldırıyı önceden bildiği ve teröriste yardım ettiğine delil olarak değerlendirildi.

Tutuklu sayısı 19 oldu

Patlamanın hemen ardından gözaltına alınanlardan 17'si tutuklanmış,

müteakip operasyonlarda 5'i Bulgaristan'da olmak üzere 13 kişi daha gözaltına alınmıştı. Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklananların sayısı 19 oldu.

Öte yandan olay yerine ziyaretler de 1 haftadır sürüyor. Hayatını kaybedenler anısına oluşturulan alana karanfiller bırakıldı. Dualar edildi. Taksim Camii'nde, saldırıda hayatını kaybedenlerin ruhuna mevlit okutuldu.