19 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak
Ara tatil sona erdi. Yaklaşık 19 milyon öğrenci, 9 günlük tatilin ardından yarın ders başı yapacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 20:09, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 20:12
İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 günlük ara tatilin ardından ilk ders zili, yarın çalacak.
19 milyon öğrenci, tekrar eğitime başlayacak. Ara tatilde Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavı da yapıldı.
81 ilde yapılan tek oturumluk sınava 595 bin 598 öğretmen katıldı.
Sınavı kazananlar, uzman veya başöğretmen olacak. Sonuçlar, 12 Aralık'ta ilan edilecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız