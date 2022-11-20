MSB Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." denildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2022 21:54, Son Güncelleme : 20 Kasım 2022 21:56
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kılıç Harekatı'na dair görüntüler paylaştı.
Görüntülerde terör hedeflerinin vurulma anı ver aldı.
Paylaşında, şu ifadeler kullanıldı:
''Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi!''
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Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç 🇹🇷 pic.twitter.com/qHhYNrNIXbT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022