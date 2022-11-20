Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı. Vali Gül, roketli saldırıya ilişkin, "Atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.
Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.
Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cereblusa atılan havan topları herhangi bir zaiyata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir.Davut GÜL (@gul_davut) November 20, 2022
Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cerablus'a atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun." dedi.Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı: 1 asker 7 polis yaralandı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız