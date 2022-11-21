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21 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

21 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 00:02, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 00:02
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21 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/12.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarınca düzenlenecek "İlçe Kadın Kolları Başkanları Buluşması"na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 12. Türkiye Enerji Zirvesi'ne katılacak.

(Antalya/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Artvin Yusufeli Barajı ve HES'te incelemelerde bulunacak.

(14.00)

3- TÜİK, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası'na B Grubu'nda İngiltere-İran ve ABD-Galler, A Grubu'nda Senegal-Hollanda maçlarıyla devam edilecek.

(Ar Rayyan/16.00/22.00/Doha/19.00)

2- Spor Toto 1. Lig'de 14. hafta, Altay-Gençlerbirliği maçıyla tamamlanacak.

(İzmir/20.00)

3- 2022-2023 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley'de, çeyrek final (kadınlar-erkekler) eşleşmelerinin kura çekimi yapılacak.

(Ankara/14.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçıyla tamamlanacak.

(Denizli/19.00)

5- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde 7. haftanın son maçında Depomaxx Haremspor ile Finalspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

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