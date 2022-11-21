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Meteoroloji'den 'kıyı Ege'de beklenen gök gürültüsü' uyarısı - Haritalı

KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!: Ege'nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege'nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 07:16, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 07:28
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Meteoroloji'den 'kıyı Ege'de beklenen gök gürültüsü' uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Sinop hariç) Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Kırşehir, Aksaray, Karaman illeri ve Konya'nın güney çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Kırklareli ve Edirne ile İstanbul'un kuzey çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve şiddetli, yer yer fırtına şeklinde (40-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KIYI EGE'DE BEKLENEN KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!: Ege'nin kuzey kıyılarında başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla Kıyı Ege'nin tamamında etkili olarak İzmir ve Muğla çevreleri ile Aydın'ın batısında kuvvetli (25-55 kg/m²), Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51- 85 kg/ m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusunda, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-90 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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