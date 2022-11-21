Emine Erdoğan'dan 2022 FIFA Dünya Kupası paylaşımı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanını lider eşleri ile birlikte paylaştık. Dostluk ve kardeşlik duygularının rekabete yenik düşmediği bir turnuva ümit ediyor, tüm takımlara başarılar diliyorum."