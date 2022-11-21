'Erdoğan, kan kusup kızılcık şerbeti içti'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 yıl aradan sonra Mısır lideri Sis ile tokalaşması gündemdeki yerini koruyor.

Tarih kitaplarıyla bilinen yazar İsmail Küçükkkılınç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tokalaşmayı, "tükürdüğünü yalamaktan ziyade" "kan kusup kızılcık şerbeti içmeye" benzettiğini söyledi.

Yazar Küçükkılınç "Erdoğan hakkında 1-2 şey hariç inandığım, düşündüğüm, gördüğüm herşeyi yazdım.Onun Sisi ile tokalaşması tükürdüğünü yalamaktan ziyade kan kusup kızılcık şerbeti içtim demeye benziyor.Balkan Harbi'nde Bulgarların onca vahşetine rağmen I.Dünya Harbi'nde onlarla ittifakımız da böyleydi. Kan kusup kızılcık şerbeti içmek, "vardır bir bildiği" değildir, bazen katlanılmaz bir ağırlıktır, Tayyip Erdoğan'a karşı da adil olunmalı". dedi.