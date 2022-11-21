Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için başvurular alınacak
İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
DUYURU
(21 Kasım 2022)
2022-İç Denetçi Sınavı Başvurularının Alınması
Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2022-İç Denetçi), 24 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Sınav başvuruları, 21 - 24 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan saat 10.00'dan itibaren yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İç Denetçi Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2022-İç Denetçi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri Listesi