Maliye Bakanlığı İç Denetçi alımı sınavı başvuruları başladı

İç Denetçi : Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

DUYURU

(21 Kasım 2022)

2022-İç Denetçi Sınavı Başvurularının Alınması

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2022-İç Denetçi), 24 Aralık 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınav başvuruları, 21 - 24 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan saat 10.00'dan itibaren yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-İç Denetçi Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2022-İç Denetçi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri Listesi

