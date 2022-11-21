İtirafçı 2 örgüt üyesi, FETÖ'nün mahrem yapılanmasındaki 50 kişiyi deşifre etti

- İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada itirafçı olan 2 örgüt üyesi, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan 50 kişiyi teşhis etti.

FETÖ ile mücadelede güvenlik güçlerinin yürüttüğü uzun soluklu istihbari ve teknik çalışmaların yanı sıra etkin pişmanlık hükümleri de örgütün deşifresinde önemli rol oynuyor.

Son olarak İzmir'de FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma gözaltına alınan 20 şüpheliden O.R. ve Z.Ö. itirafçı olup örgütle ilgili bilgiler paylaştı. İtirafçı olan şüpheliler, örgütte mahrem yapılanma içerisinde yer alan 50 kişinin ismini verdi.

FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını anlatan O.R, bu dönemde örgüt evlerinde kaldığını, bir süre sonra kendisine ortaokul öğrencilerinin sorumluluğunun verildiğini belirtti.

Dersleri iyi olan öğrencilere askeri liseye gitmeleri konusunda telkinlerde bulunduklarını anlatan O.R, şu ifadeleri kullandı:

"Bizzat takip ettiğim öğrencilerden 3'ü İzmir'deki askeri liseyi kazandı. Bu süreçte de onlarla irtibat kurmaya devam ettim. Üniversitede ev abiliği yaptım. Üniversiteden mezun olduktan 2015 yılında polisliğe başladım, geçen haziranda da meslekten ihraç edildim. FETÖ içerisindeki faaliyetimi, yer aldığım dönem olan 17/25 Aralık sürecine kadar samimi olarak anlattım. Örgütten ayrıldıktan sonra örgütün çökertilmesi için elimden gelen her türlü hususta yardımcı olabileceğimi söyledim."

Diğer itirafçı Z.Ö. ise İzmir'de askeri liseyi bitirdikten sonra Kara Harp Okulunda okuduğunu, darbe girişiminin ardından bir üniversiteye geçiş yaptığını belirtti.

Örgütle irtibatını anlatan itirafçı, şu bilgileri verdi:

"Ortaokul döneminde 2007 yılı gibi Ankara'da halı saha maçı yaparken bir şahısla tanıştım. Bu kişi beni maçtan sonra öğrenci evi gibi tutulan bir eve davet etti. Bu evde yatılı kaldığımız zamanlar da olurdu. Askeri liseyi, örgüt evine gelen bir arkadaşımla birlikte kazandık ancak o, ailesi izin vermediği için askeri liseye gitmedi. Ben askeri liseyi kazandıktan sonra grubumu değiştirdiler. Lisedeyken ortaokulda benimle ilgilenen kişi, hafta sonları İzmir'e gelirdi. Lise bitimine yakın başka birisi benimle görüşmeye başladı ancak samimi bulmadığımdan görüşmeye gitmek istemedim. Sürecin daha fazla siyasete karışmasından dolayı rahatsızlık duydum ve görüşmek istemediğimi belirttim. Bir süre daha ısrar etti ama sonrasında FETÖ bağlantısı olan hiç kimseyle görüşmedim."

Terör örgütünün mahrem yapılanmasında yer alan 50 kişinin isimlerini paylaşan, onları fotoğraflarından teşhis edip bildiklerini anlatan O.R. ve Z.Ö, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, deşifre edilen örgüt üyeleriyle ilgili başlatılan soruşturmalar sürüyor.

- Operasyon

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 8 Kasım'da gözaltına alınan 27 şüpheliden 1'i tutuklanmış, bazı örgüt üyeleri de itirafçı olmuştu. Serbest bırakılan şüphelilerden biri için "elektronik kelepçe", 24'üne "imza verme" adli kontrol şartı getirilmişti.