Dolar günü 18,62 TL'den tamamladı
Haftaya yatay başlayan dolar, günü 18,62 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 18:04, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 18:04
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6200
|18,6210
|18,6210
|18,6220
|Avro
|19,2340
|19,2350
|19,0900
|19,0910
|Sterlin
|22,0560
|22,1670
|21,9500
|22,0600
|İsviçre Frangı
|19,4570
|19,5540
|19,4050
|19,5030
|ANKARA
|ABD Doları
|18,5900
|18,6700
|18,5910
|18,6710
|Avro
|19,1940
|19,2740
|19,0500
|19,1300
|Sterlin
|21,9960
|22,2060
|21,8900
|22,1000