Kaza geçiren tiyatrocuların sahneledikleri oyunun görüntüleri ortaya çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçiren oyuncuların, Çorum Devlet Tiyatrosu'nda dün akşam "Başbelası" adlı oyunu sergiledikten sonra Samsun'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Karadeniz turnesine çıkan tiyatro ekibi, 17 Kasım'da ise Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde aynı oyunla sahnedeydi.

Turnenin son durağı Çorum'da tiyatroseverlerle buluşan ekibin son görüntüleri ortaya çıktı. Taşköprü ve Çorum'da çok sayıda kişinin izlediği oyunun beğeni topladığı görüldü.

Öte yandan, ekipte bulunan ve kazada yaralanan oyunculardan Ceyhun Fersoy'un, kaza öncesi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Merhaba sevgili dostlar. Bugün turnemizin 7. günü. Yarın İstanbul'a dönüyoruz. Çok güzel bir turne geçirdik. Başta Jest Tiyatro'ya ve ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere ulaşmaya devam edeceğiz." sözleri yer aldı.

Paylaşımında "Başbelası" oyununun izleyiciden ilgi gördüğünü anlatan Fersoy'un, "Çorum'dayız, bugün de doluyuz. Üç bin küsur kişiye ulaştık. Ulaşmaya da devam edeceğiz. Tiyatro iyi ki varsın." ifadeleri dikkati çekti.

Çorum'dan Samsun'a giden Aykut Bektaş idaresindeki 52 ADK 527 plakalı minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü mevkisinde aynı yönde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki 42 FES 27 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüsteki tiyatro ekibinden Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü Bektaş ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Filiz Özbek, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu ve Ceyhun Fersoy, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılmıştı.