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Bakan Koca: 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro sanatçılarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok." bilgisini verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Kasım 2022 13:59, Son Güncelleme : 21 Kasım 2022 14:01
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Bakan Koca: 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kazanın, minibüsle bir tırın çarpışması sonucu meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazada minibüste bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı ve 8 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan kimse yok. Hepimiz adına, kendilerine geçmiş olsun diyorum."

Koca, kazada hayatını kaybeden sanatçılara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

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